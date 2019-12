Albania: aperta gara internazionale per costruzione aeroporto di Valona (5)

- Il consorzio turco avrebbe chiesto di concordare con le autorità di Tirana una soglia di introiti annui. In caso non fosse raggiunta, il governo avrebbe dovuto rimborsare la differenza. E infatti questo è stato anche il punto di rottura fra le parti. I turchi avrebbero chiesto che il governo rimborsasse ogni anno 4,5 milioni di euro come garanzia in caso di mancato guadagno per i primi sette anni. Le autorità invece avrebbero insistito a non offrire più di 2,5 milioni di euro. Secondo delle preliminari valutazioni "per i primi 3 anni il flusso dei passeggeri allo scalo di Valona dovrebbe ammontare a 600 mila persone, per crescere poi mediamente ad un tasso del 7 per cento negli anni successivi". (Alt)