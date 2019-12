Autonomia: da Palazzo Isimbardi la richiesta di riconoscere ruolo differenziato a Città metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio metropolitano di Milano ha approvato oggi all'unanimità un ordine del giorno che chiede al sindaco Giuseppe Sala di impegnarsi per l'affermazione del ruolo delle Città metropolitane nel sistema delle autonomie locali e per una revisione della legge Delrio. Il presupposto è la necessità di riconoscere un ruolo differenziato alle Città metropolitane rispetto alla generalità degli enti di area vasta, vista la complessità e la peculiarità dei grandi territori metropolitani italiani. L'ordine del giorno chiede al sindaco di intervenire per semplificare i livelli di governo; favorire il raccordo con lo Stato e le Regioni; dare rilievo alle Città metropolitane nei processi di attuazione del regionalismo differenziato e riconoscergli funzioni e competenza esclusive, con un adeguato finanziamento e infine modificare l'assetto istituzionale con l'introduzione di una giunta che affianchi il sindaco metropolitano. "Sono passati ormai cinque anni dal l'approvazione della legge ed arrivato il momento di intervenire. Chiediamo di dare alle Città metropolitane gli strumenti e le risorse per svolgere al meglio il delicato ruolo di motore del territorio e di raccordo con i Comuni", dichiara in una nota la vicesindaca metropolitana Arianna Censi. "Al di là degli schieramenti - aggiunge il presidente della commissione Paolo Di Lauro - credo che l'unità di intenti tra l forze politiche per dare più forza alla Città metropolitana sia giusta e vada nella direzione di dare migliori servizi ai Comuni del territorio e si cittadini". (Rem)