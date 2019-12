Germania: Agenzia finanze emetterà “green bond” dal 2020

- Dal 2020, la Germania emetterà “green bond”, titoli del debito pubblico legati a soluzioni per la protezione del clima. È quanto reso noto oggi dal direttore dell'Agenzia federale per le finanze, Tammo Diemer. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Diemer ha dichiarato che, nel prossimo anno, la Germania emetterà “green bond” per un ammontare “miliardario, da un'alta cifra singola a una bassa doppia”. I titoli “verdi” verranno piazzati sul mercato “in una o due emissioni nella seconda metà del 2020”. Per “Handelsblatt”, le scadenze dovrebbero essere a due, cinque, dieci e trenta anni. (Geb)