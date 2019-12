Lavoro: Catalfo, su sito ministero al via consultazione pubblica su sicurezza

- E' partita la consultazione pubblica sulla sicurezza sul lavoro. Lo annuncia, in un post su Facebook, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che scrive: "Tutti vogliono sentirsi sicuri nel luogo dove lavorano. Questo è un diritto fondamentale. Se avete idee su come migliorare, cosa cambiare, o quali accorgimenti adottare per avere più sicurezza nel luogo dove lavorate, da oggi e fino al 31 gennaio 2020 potete collegarvi a questa pagina del sito del ministero del Lavoro e cliccare su 'Partecipa alla Consultazione'". Catalfo, inoltre, ricorda che "il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro è entrato in vigore 10 anni fa e direi che è arrivato il momento di tracciare un bilancio e soprattutto porci nuovi traguardi per raccogliere le vostre idee, riflessioni ed esperienze di cittadini e operatori di settore per dare risposte concrete a tutte le categorie di lavoratori. Vi ringrazio tutti e - conclude - passate parola. Le vostre idee sono la base del nostro lavoro". (Rin)