Georgia-Italia: Enrico Valvo nuovo ambasciatore a Tbilisi

- La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Enrico Valvo ad ambasciatore d’Italia a Tbilisi. Secondo quanto riferito in una nota, Valvo è nato a Milano il 4 luglio 1971. Si è laureato in Scienze politiche presso l’università di Milano nel 1995. È entrato nella carriera diplomatica nel 1997, iniziando il suo percorso presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e, successivamente, presso la Direzione generale per i Paesi dell’Europa. Dal 2000 è console a Smirne, poi primo segretario ad Ankara dal 2003. Rientrato a Roma nel 2005, ha prestato servizio alla Direzione generale per gli Affari Politici Multilaterali e i Diritti Umani, quale vice capo dell’ufficio Sfide Globali. Dal 2008 è consigliere all’ambasciata a Mosca e dal 2012 capo dell’Ufficio economico e commerciale dell’ambasciata d’Italia a Berlino. Nel 2016 torna al ministero, presso la Direzione generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, quale capo dell’ufficio non Proliferazione, Disarmo e Controllo Armamenti. Dal 19 dicembre 2019 è ambasciatore d’Italia in Georgia. Nel 2007 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. (Com)