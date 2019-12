Sicilia: Musumeci, assessore Lagalla in Cda Formez testimonia credibilità Regione

- L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla è stato nominato membro del consiglio di amministrazione del Formez, in rappresentanza delle Regioni italiane. Insieme a lui, oltre ad Alberto Bonisoli e Marina Perotti, rispettivamente presidente e componente del Cda di nomina ministeriale, anche il capo dipartimento della Funzione pubblica, Ermenegilda Siniscalchi, e la professoressa Maria Adinolfi, in rappresentanza della Regione Campania. In una nota il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha espresso la sua soddisfazione: “La Sicilia torna ad avere credibilità nel contesto nazionale. Sono felice e orgoglioso della nomina dell'assessore Lagalla, che saprà svolgere al meglio il proprio compito. Per lui, ma soprattutto per la Regione, sarà una sfida importante per poter dimostrare che quest'isola può e vuole finalmente cambiare”. L'assessore regionale Lagalla ha affermato: “Grazie a questa circostanza la Sicilia potrà contribuire, da protagonista alla programmazione delle attività di formazione e innovazione della Pubblica amministrazione su scala nazionale, favorendo, così, il rafforzamento dei percorsi gestionali e organizzativi degli enti territoriali. Si tratta di un vasto processo decisionale e operativo volto all’innovazione e alla modernizzazione del Paese, in particolare, del Mezzogiorno e della Sicilia. Una nuova sfida che conferisce maggiore responsabilità al governo regionale e per il quale ringrazio il presidente Musumeci per la fiducia accordatami in fase di designazione”. (Ren)