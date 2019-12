Valle d'Aosta: inchiesta Geenna, Regione estromessa da udienza preliminare

- "La Regione autonoma Valle d’Aosta prende atto dell’ordinanza del giudice per l'udienza preliminare di Torino che la estromette dall’udienza del procedimento nato dall’inchiesta Geenna e comunica che assumerà le opportune determinazioni in ordine alla costituzione di parte civile per la fase dibattimentale". Lo hanno fatto sapere dalla Regione in una nota.(Ren)