Panama: rivolta in carcere, presidente licenzia direttore sistema penitenziario

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha licenziato i vertici del Sistema penitenziario, conseguenza di uno scontro tra bande rivali in carcere che ha portato alla morte di almeno 15 detenuti. "Dopo quello che è successo ieri, ordino la separazione dall'incarico per Walter Hernandez, direttore del Sistema penitenziario, Luis Gordon, vicedirettore del sistema penitenziario e José Melamed, commissario capo della sicurezza esterna" del complesso, ha scritto "Nito" Cortizo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha ordinato anche il licenziamento del capitano Rigoberto Perez, responsabile di turno al padiglione 14 del Centro penitenciario La Joyita (a est della capitale Città di Panama), principale scenario degli scontri che hanno portato anche al ferimento di altri dieci detenuti. (segue) (Mec)