Panama: rivolta in carcere, presidente licenzia direttore sistema penitenziario (2)

- "È una situazione inaccettabile e prenderemo le decisioni che saranno necessarie", ha ribadito il capo dello stato. In un ultimo messaggio, Cortizo ha dato "due settimane" ai ministri dell'Interno Carlos Romero, e della Sicurezza pubblica, Rolando Mirones, per indagare e consegnare un rapporto completo sui fatti. "Indagheremo tutti i responsabili dell'accaduto, verranno sottoposti a tutte le prove necessarie e quelli che non passeranno saranno licenziati", ha concluso il presidente. Nelle non facili operazioni di ispezione successive alla sparatoria, le forze di sicurezza hanno rinvenuto tra l'altro tre fucili Ak-47, tre pistole 9 millimetri, una pistola 380 e un revolver calibro 38. Una situazione che, riflettono i media, rilancia l'allarme sulla vulnerabilità dei controlli agli ingressi dei penitenziari. (Mec)