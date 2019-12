Rifiuti Roma: Fd'I, no a discarica Tragliata, effetti negativi per zone XV Municipio

- "Come coordinamento di Fratelli d'Italia del XV Municipio esprimiamo la più ferma contrarietà alla scelta della Raggi di far sorgere la discarica a Tragliata". Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale e coordinatrice di Fd'I nel Municipio XV, insieme al consigliere del Municipio XV Giorgio Mori, ai componenti del coordinamento del Municipio XV Clarissa Casasanta, Agostino Casasanta, Andrea Bova, Alberto Kustermann, Giorgia de Medici, Matteo Brancaleoni, direttivo Anguillara Sabazia, Enrico Serami coordinatore Fdi Anguillara Sabazia. "Anche se formalmente il sito ricade nel Municipio XIV, a nord-ovest del territorio di Roma Capitale, trattasi di zona non lontana da Cesano e del territorio più periferico del XV Municipio - continua la nota di Fd'I -. Zone a prevalente vocazione agricola, con la presenza di numerosi agriturismi e che non meritano di finire come la discarica di Roma. Inoltre si tratta di un'area pregevole, prossima ad Anguillara Sabazia con il grande valore naturalistico del Lago di Bracciano. La sindaca Raggi non può scaricare sulle periferie dei municipi XIV e XV la propria incapacità gestionale, senza oltretutto aver acquisito i pareri dei municipi interessati. Crediamo che la scelta della discarica vada affrontata con ragionevolezza e con dati certi alla mano e non con l'improvvisazione e l'assenza di motivazione di questa scelta. Invitiamo il sindaco Raggi - concludono gli esponenti di Fd'I - a ripensare tale irragionevole soluzione e comunque a confrontarsi con i due municipi interessati".(Com)