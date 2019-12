Libano: premier designato Diab, “lavorerò in accordo con Aoun” per stabilizzare paese

- Il capo dello Stato libanese, Michel Aoun, ha ricevuto oggi il primo ministro designato, Hassan Diab, presso il palazzo di Baabda. Lo riferisce su Twitter la presidenza libanese. All’incontro ha preso parte anche il presidente del parlamento, Nabih Berri. Diab ha dichiarato: “Lavorerò in accordo con il presidente Aoun, basandomi sulla Costituzione per rappresentare un governo che sia in grado di soddisfare le richieste dei libanesi e soddisfare le loro richieste, portando il paese da uno stato di squilibrio a uno stato di stabilità, attraverso un piano realistico di riforme”. Il premier designato ha evidenziato la “necessità di stabilità politica ed economica” e ha annunciato l’avvio delle consultazioni sabato, 21 dicembre. Nel corso delle consultazioni odierne, l’ex ministro dell’Istruzione (2011-2014) e vicepresidente dell’Università americana di Beirut, ha ottenuto 69 preferenze, 27 delle quali dai deputati sunniti. Secondo quanto previsto dalla Costituzione libanese, il primo ministro deve essere musulmano sunnita. La candidatura di Diab ha ottenuto il sostegno dei partiti sciiti Amal ed Hezbollah, oltre che dal Movimento patriottico libero del ministro degli Esteri Gebran Bassil.(Lib)