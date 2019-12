Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, ripresa dialogo tra partiti per elezioni 2020

- L'Unione europea raccomanda una ripresa del dialogo tra forze di opposizione e forze di maggioranza in vista delle prossime elezioni in Serbia previste per la primavera 2020: lo ha ribadito il capo della delegazione europea nel paese balcanico, Sem Fabrizi, in un'intervista concessa alla stampa italiana a Belgrado. "La nostra posizione è stata quella indicata anche nel rapporto dell'Odihr, che fa parte della famiglia dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e che si occupa di processi elettorali. L'Osce alle ultime competizioni elettorali 2016/2017 ha fatto una serie di raccomandazioni per migliorare il quadro normativo e generalmente politico per la tenuta delle elezioni. Si trattava di mettere in campo queste direzioni tracciate dall'Osce. Il governo si è messo anche dietro insistenza dell'Ue a lavorare a partire da luglio e agosto", ha detto Fabrizi ricordando che c'è stata una richiesta da parte della Serbia, sia governo che opposizione, di avere anche il Parlamento europeo impegnato a favorire un dialogo fra le forze politiche. (segue) (Seb)