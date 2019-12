Calcio: accordo Lnd-Sportitalia, la serie D sarà trasmessa in tv

- La serie D sarà trasmessa in tv sui canali di Sportitalia. Lo ha comunicato in una nota la Lega nazionale dilettanti che ha dato conto dell’accordo che prevede la trasmissione di ventiquattro partite, un appuntamento fisso ogni week end alle 14,30 della domenica con ricco pre-gara, ospiti e approfondimenti. Si comincerà domenica con la diretta di Seregno-Pro Sesto. Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia ha dichiarato: “Per la prima volta nella storia la serie D sbarca su Sportitalia, una piattaforma editoriale che vanta numeri da record in Italia. Grazie alla sinergia tra il dipartimento interregionale e il network nazionale le squadre di serie D godranno di una visibilità importante”. Il coordinatore del dipartimento interregionale Luigi Barbiero ha affermato : “Nel percorso dello sviluppo mediatico, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di visibilità per l’intero movimento. Abbiamo concluso una partnership strategica che rafforzerà il brand serie D grazie ad un’emittente prestigiosa ed allo stesso tempo alla portata di tutti”. Michele Criscitiello, ceo Sportitalia ha detto: “Esprimo una grande soddisfazione sia personale che professionale nell’annunciare questo accordo. Da sempre considero la serie D il vero campionato degli italiani, un patrimonio che copre tutto il Paese. E’ da un anno e mezzo che lavoriamo con la Lnd, con il dipartimento e con l’avvocato Luigi Barbiero che ringrazio in modo particolare perché ha sempre creduto nel progetto. La Serie D deve avere visibilità in chiaro e non limitata solo a una parte degli appassionati”.(Ren)