Lombardia: Comazzi (FI) su lettera a Mazzali, piena solidarietà a collega, confronto non deve mai sfociare nella violenza

- Il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardia, Gianluca Comazzi, in merito alla lettera minatoria ricevuta dalla consigliera regionale Barbara Mazzali, ha dichiarato in una nota: "Piena solidarietà alla collega di Fratelli d'Italia Barbara Mazzali. Al di là delle posizioni di ciascuno e delle ideologie è inaccettabile ricevere minacce di morte in conseguenza della propria attività politica. La dialettica e il confronto, anche serrato, non deve mai sfociare nella violenza". (Com)