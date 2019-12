Ue: Gualtieri, su backstop ottenuta mutualizzazione fino al 70 per cento di massimo ammontare

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha reso noto che sul Trattato Mes l'Italia è riuscita "con altri, a garantire che in caso di anticipo dell'introduzione del common backstop ci sia una quota di mutualizzazione che arrivi fino al 70 per cento del massimo ammontare". Il titolare del Mef lo ha speiagato nelle sue comunicazioni sugli esiti dell'Ecofin alla commissione Finanze e Tesoro del Senato. "Abbiamo evitato - ha aggiunto - che il Mes introducesse proprie valutazioni specifiche sul regime di risoluzione" perché occorre evitare che il Meccanismo europea di stabilità "diventi un organismo di seconda istanza", il "backstop - ha concluso Gualtieri - deve solo intervenire per sostenere, se necessario, la ricapitalizzazione del fondo unico di risoluzione". (Rin)