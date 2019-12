Rai: Vigilanza, atti audizioni Foa e Salini trasmessi a procura e presidenti Camere

- E' terminata in commissione di Vigilanza l'audizione del presidente della Rai Marcello Foa. L'audizione, in merito alla vicenda del tentativo di truffa ai danni dell'azienda dopo una mail inviata da un mittente che si è spacciato per l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria, è stata secretata e, quindi, si è svolta a porte chiuse. E lo stesso è accaduto con l'audizione dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Proprio in merito a ciò, stando a quanto trapela, è stato proposto dal presidente della Commissione Alberto Barachini, e condiviso da tutti i commissari, di inviare gli atti delle due audizioni alla procura e ai presidenti delle Camere. (Rin)