Georgia: inviato governativo Abashidze, non è stato aperto Centro culturale russo a Tbilisi

- Il rappresentante speciale del governo georgiano per le relazioni con la Russia Zurab Abashidze ha smentito le notizie sull'apertura di un centro Centro culturale russo a Tbilisi. Abashidze ha dichiarato all’agenzia di stampa “Interpressnews” che non è stato aperto alcun Centro di lingua e cultura russa nella sede dell'ambasciata svizzera a Tbilisi. “Secondo le nostre informazioni, non è stato aperto alcun Centro di cultura. Potete verificaro presso l'ambasciata svizzera", ha detto. Il portale “Sova News” ha riferito che un Centro culturale russo è stato aperto nel dipartimento sulla Federazione russa presso l'ambasciata svizzera a Tbilisi. (Res)