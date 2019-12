Roma: Bordoni, chiediamo intervento straordinario su tutti parcheggi

- "A Roma è tornato tutto come prima, o forse non è mai cambiato nulla in questi anni di malgoverno che hanno consentito il proliferare di alcuni fenomeni come l'estorsione da parcheggio abusivo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni. "Eppure la sindaca - aggiunge - si era pronunciata per il contrasto prioritario a questa piaga sociale. Pretendeva 5 euro un cittadino del Bangladesh, senza fissa dimora e con precedenti, che ha pensato bene di minacciare una cittadina e di tentare addirittura di entrarle in auto per costringerla a pagare. Roma deve tornare ad essere la Capitale della legalità. Bisogna mettere i cittadini in condizione di segnalare subito i casi di illegalità e poi far scattare i controlli. Bisogna anche riappropriarsi del territorio magari dando possibilità di lavoro, laddove possibile, a cooperative organizzate. La donna vittima di aggressione ha reagito usando lo spray ma parcheggiatori abusivi e aggressivi sono da troppo tempo liberi di fare quello che vogliono. La Raggi si svegli; i sindaci hanno competenze specifiche sulla sicurezza urbana, dovrebbero conoscere le loro città meglio di chiunque altro. Parcheggiatori abusivi e accattonaggio molesto sono diventati insopportabili, servono strumenti come la riqualificazione del territorio, più sicurezza ed effettiva applicazione delle sanzioni. Chiediamo un'intervento straordinario su tutti i parcheggi di Roma rafforzando i controlli intorno agli ospedali, alle zone commerciali e alle aree di scambio con bus e metro della città". (Com)