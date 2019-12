Strade Roma: Campidoglio, ok in giunta a isole ambientali Ostia antica e Casal Bertone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della giunta capitolina ai progetti definitivi delle isole ambientali di Ostia antica e Casal Bertone, rispettivamente nel municipio X e IV. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Si tratta di interventi che permetteranno di riqualificare e valorizzare entrambi i quartieri attraverso la creazione di nuove aree pedonali, zone a velocità ridotta e una disciplina di traffico a misura di pedoni e ciclisti. La gara per queste opere potrà essere bandita nei primi mesi del 2020. "Con l'approvazione dei due progetti - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - diamo il via all'iter per dotare anche le periferie della nostra città di aree a mobilità lenta, valorizzando inoltre zone di grande valore storico come il borgo di Ostia antica. Isole ambientali, nuove aree pedonali e zone 30 sono elementi fondamentali del nostro piano di trasformazione della Capitale in chiave sostenibile, per dare la possibilità ai cittadini di riappropriarsi degli spazi sotto casa e di poterli vivere in sicurezza liberi da traffico e smog". Nel dettaglio, l'intervento nel borgo rinascimentale di Ostia antica prevede la revisione dello schema di circolazione locale al fine di limitare il traffico da attraversamento liberando il cuore della nuova isola ambientale. In particolare saranno attuati degli interventi di riqualificazione su viale dei Romagnoli che comporteranno il rifacimento delle pavimentazioni, la riorganizzazione funzionale degli spazi con l'allargamento e la realizzazione dei marciapiedi ove necessario e la valorizzazione dei punti di maggiore interesse come l'ingresso al Borgo e agli scavi archeologici. (segue) (Com)