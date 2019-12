Strade Roma: Campidoglio, ok in giunta a isole ambientali Ostia antica e Casal Bertone (2)

- Anche nel quartiere di Casal Bertone saranno completati diversi interventi al fine di realizzare l'isola ambientale: tra questi una revisione parziale della disciplina di traffico, la riorganizzazione della sosta e il rifacimento di parte della carreggiata su via di Casal Bertone. In particolare all'incrocio tra via di Casal Bertone e via Cesare Ricotti la strada verrà rialzata al livello dei marciapiedi per rendere più agevole il passaggio dei pedoni. Su via Ricotti e via di Casal Bertone saranno inoltre ampliate le aree pedonali. Altri lavori riguarderanno piazza di Santa Maria Consolatrice, una delle principali del quartiere. "Con la realizzazione di isole ambientali in diverse zone della città garantiamo più alti standard di sicurezza stradale e una maggiore qualità del contesto urbano - spiega l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese -, migliorando la vivibilità di queste zone. Tuteliamo e proteggiamo inoltre la mobilità pedonale, con particolare attenzione all'utenza debole". Per il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno, "gli interventi per la realizzazione delle isole ambientali di Ostia antica e Casal Bertone rappresentano in pieno la nostra visione di città: più attenzione agli utenti deboli della strada, maggiore sicurezza, decongestione del traffico e rispetto per l'ambiente. A Ostia antica come a Casal Bertone andremo quindi non solo a rivalutare il pregio storico-culturale dei nostri territori, ma anche a ridisegnare gli spazi urbani e a riqualificare interi quartieri, oggi ostaggio di auto e smog". (Com)