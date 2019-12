Lombardia: Fidanza (Fd'I) su lettera a Mazzali, clima d'odio inaccettabile, autori siano perseguiti con forza

- Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, in merito alla lettera minatoria ricevuta dalla consigliera regionale Barbara Mazzali, ha dichiarato in una nota: "Dispiace apprendere notizie del genere, a maggior ragione se riguardano un'amica come Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia. A lei va tutta la mia solidarietà per aver ricevuto una lettera anonima piena zeppa di insulti e minacce, anche di morte, con l'accusa di essere troppo amica dei cacciatori. Conoscendola, sono certo che Barbara non si farà intimorire e continuerà a compiere ogni giorno il suo dovere, anche a tutela e sostegno del mondo rurale e venatorio. Ora ci aspettiamo che chi sarà chiamato ad indagare sulla vicenda, possa individuare gli autori di questa lettera, assicurandosi che cose del genere non possano accadere di nuovo e perseguendo questi vigliacchi con forza, senza sottovalutare la vicenda. Milano non è una città dove si possono tollerare in silenzio episodi simili. Rinnovo ancora a Barbara la solidarietà e la vicinanza a nome di tutti noi". (com)