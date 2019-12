Bolivia: Morales su risoluzione Osa, "si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez"

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha salutato con favore la risoluzione del Consiglio permanente dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) che condanna le violazioni dei diritti umani commesse in Bolivia nell’ambito delle proteste postelettorali e invoca il pieno rispetto della comunità indigena. “L’Osa ha approvato una risoluzione che esprime profonda preoccupazione per la violenza razzista e discriminatoria contro i popoli indigeni in Bolivia e la criminalizzazione e persecuzione degli oppositori al governo de facto di Anez, Camacho e Mesa. Si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez”, ha scritto Morales su Twitter. (segue) (Mec)