Bolivia: Morales su risoluzione Osa, "si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez" (3)

- La risoluzione fa riferimento alle conclusioni del rapporto preliminare diffuso lo scorso 10 dicembre dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), in cui si denunciato gravi violazioni nel quadro della crisi registrata nel paese andino. "La Commissione osserva con estrema preoccupazione che, nel contesto della diffusa violenza socio-politica registrata nei periodi precedenti e successivi alle elezioni generali, ci sono state una serie di gravi violazioni dei diritti umani ad ampio spettro", si legge nel rapporto. In questo contesto l’organismo suggerisce l’avvio di “un’inchiesta internazionale indipendente e imparziale” da parte di un “gruppo internazionale di esperti indipendenti”. (segue) (Mec)