Bolivia: Morales su risoluzione Osa, "si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo rapporto la Cidh fa anche riferimento alla cosiddetta legge di garanzia, in discussione al parlamento, che punta ad esimere dalla responsabilità penale l’ex presidente Evo Morales e il uso ex vicepresidente, Alvaro Garcia. "A questo proposito, la Cidh avverte che, in base agli standard interamericani, sono inammissibili le leggi di amnistia o i loro equivalenti, che mirano a esimere dalla responsabilità penale individuale coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, indipendentemente dal loro grado o livello di comando nella struttura dello Stato”. (segue) (Mec)