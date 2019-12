Bolivia: Morales su risoluzione Osa, "si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez" (6)

- Il governo ad interim della Bolivia ha definito “di parte” il rapporto della Cidh. La commissione, ha detto il ministro dell’Interno ad interim Arturo Murillo parlando in conferenza stampa, ha lavorato in modo “unilaterale”, invece di coordinarsi con lo Stato. Secondo il ministro si tratta di dati “vergognosi” che non rispecchiano quanto realmente accaduto nel paese. “E’ vergognoso, non è un buon lavoro, lo smentiremo e mostreremo le prove di quanto successo”, ha dichiarato. (segue) (Mec)