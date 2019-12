Bolivia: Morales su risoluzione Osa, "si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez" (7)

- Pochi giorni dopo la diffusione del rapporto il governo ad interim della Bolivia e la Cidh hanno firmato un accordo per organizzare la visita nel paese di un gruppo di esperti indipendenti per indagare sulle violazioni occorse prima e dopo le elezioni del 20 ottobre. L’intesa è stata firmata dal ministro degli Esteri ad interim, Karen Longaric, e dal segretario esecutivo della Cidh, Paulo Abrao. Il gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) sarà composto da quattro persone designate dalla Cidh e avrà il compito di indagare sulle violenze registrate in Bolivia a partire dal 1 settembre. Il mandato del gruppo sarà di sei mesi. (segue) (Mec)