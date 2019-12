Bolivia: Morales su risoluzione Osa, "si susseguono le condanne internazionali contro il governo Anez" (8)

- La crisi in Bolivia, iniziata dopo le controverse elezioni dello scorso 20 ottobre, ha visto un'accelerazione dopo le dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Conosciuto il rapporto dei tecnici dell'Organizzazione degli stato americani (Osa), che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali (Tribunale supremo elettorale, Tse) e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales: "Dopo aver analizzato la situazione di conflitto interno, chiediamo al Presidente di dimettersi per permettere la pacificazione e mantenere la stabilità, per il bene della nostra Bolivia", ha detto in un messaggio rilanciato dai media locali. (segue) (Mec)