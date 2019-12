Ince: Craxi (FI), resta terreno di sfida importante per l'Italia

- Bene ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad attingere al serbatoio della memoria e ricordare, nel suo intervento di apertura al vertice dei paesi dell'Iniziativa Centro europea (InCE), il ruolo e la visione di un grande ministro degli Esteri come Gianni De Michelis. Lo ha dichiarato Stefania Craxi, senatore di Forza Italia (FI) e vicepresidente della commissione Affari esteri. "Infatti, già nel settembre ’89 De Michelis lanciò l’’Iniziativa adriatica’, che sfocerà dopo la caduta del Muro nella ‘Quadrangolare’, poi InCE, che il prossimo anno festeggerà i suoi 30 anni di vita. Fu una grande intuizione di Gianni e dei socialisti, rimasta in parte arenata nelle secche delle guerre jugoslave, che rappresentano il primo fallimento di una Unione europea a guida tedesca", ha affermato Craxi secondo cui "l’iniziativa di Gianni è pertanto uno degli emblemi di un Paese che aveva una visione internazionale lungimirante e di largo respiro, senza complessi e senza subalternità, che voleva giocare un ruolo attivo e primario in tutti gli scenari". "Oggi - ha affermato - quella intuizione per una piena integrazione dell’area balcanica resta un terreno di sfida importante per l’Italia che, nonostante tutto, resta un punto di riferimento, un player che alcuni partner europei da tempo vorrebbero scalzare e ridimensionare. Pertanto, c’è la necessità di rilanciare il ruolo dell’InCe e con essa le iniziative italiane nell’area senza attardarsi oltremodo e farsi sopravanzare da iniziative intergovernative guidate da altri Stati e da interessi non sempre collimanti con i nostri’.(Com)