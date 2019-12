Torino: Città metropolitana, dal Consiglio solidarietà a lavoratori ex Embraco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani il Consiglio metropolitano ha ascoltato in un’audizione aperta al pubblico una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori dell'ex Embraco di Riva presso Chieri. Mario Amendola, sindacalista della UILM, ha sollecitato l’impegno delle forze politiche e degli Enti locali per la reindustrializzazione del sito e l’individuazione di un soggetto che possa portare avanti l’operazione. È poi intervenuto un operaio della ex Embraco, che ha definito la situazione dello stabilimento di Riva presso Chieri come un bluff, un raggiro perpetrato di chi aveva promesso investimenti che non si sono mai concretizzati, a danno di dipendenti che devono sopravvivere con i 750 Euro dell’indennità mensile di cassa integrazione. I lavoratori chiedono in sostanza che si impedisca alle multinazionali di lasciare i lavoratori italiani senza il posto di lavoro. I dipendenti della ex Embraco sollecitano un maggiore impegno da parte del Ministero dell’Industria e dello sviluppo economico e delle istituzioni nazionali, che, a loro dire, non hanno convocato tutti i soggetti interessati e che, a suo tempo, avevano avallato le proposte degli investitori stranieri che non si sono mai concretizzate. Il Consigliere delegato alle attività produttive, Dimitri De Vita, ha chiesto che nessuno si abitui alla deindustrializzazione del nostro Paese, ricordando che la Città metropolitana non ha capacità legislativa o contrattuale, ma che gli amministratori sono impegnati a mettere in campo tutti i rapporti che hanno con le istituzioni nazionali. Il Consigliere Claudio Martano della lista “Città di città” ha ricordato di aver vissuto nel suo mandato di Sindaco di Chieri l’intera vicenda dell’ex Embraco. Ha poi fatto presente che erano state presentate altre proposte di intervento nel sito di Riva presso Chieri, forse meno ambiziose. Martano ha ricordato che si sta ora cercando di rimettere in campo quelle proposte di reindustrializzazione, a suo tempo ipotizzate per almeno una settantina di lavoratori. Ciascun Consigliere metropolitano, a giudizio di Martano, deve attivare le sue relazioni per contribuire ad una soluzione. (segue) (Rpi)