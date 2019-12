Ince: viceministro Esteri Sereni, Italia rilancia organizzazione con "agenda ambiziosa" (2)

- “Tema cardine” dell’azione futura dell’Ince, nella visione di Sereni, è inoltre l’allargamento dell’Ue. “I paesi membri dell’Ue che fanno parte dell’Ince e anche gli altri sono tutti convinti che sia stato un grave errore quello del Consiglio europeo di non procedere con l’avvio dei negoziati per quanto riguarda Macedonia del Nord e Albania”, ha dichiarato Sereni sottolineando l’importanza della presenza oggi a Roma del commissario Ue all’Allargamento Oliver Varhelyi, il quale ha ribadito la determinazione “entro marzo” ad aprire i negoziati di adesione per Skopje e Tirana “separando la questione dal tema della revisione delle procedure di analisi dell’allargamento”. Sereni si è detta quindi fiduciosa che si possa avviare una discussione anche sulla revisione delle regole senza che questo – come chiarito sia dal premier Giuseppe Conte che dal commissario Varhelyi – sia una “precondizione” per aprire processo di negoziato. La viceministro ha concluso affermando che quella italiana è stata una “presidenza di successo” dell’Ince con il lavoro che verrà proseguito dalla prossima presidenza di turno del Montenegro. (Pav)