Infrastrutture: Toninelli (M5s), sblocco fondi ponti Po chiusura cerchio di grande lavoro

- Il senatore del Movimento cinque stelle ed ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, sottolinea che "lo sblocco con il decreto di riparto dei 250 milioni per i lavori sui ponti del Po e dei suoi affluenti sono la chiusura del cerchio di un grande lavoro che iniziammo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti più di un anno fa. Un piano di manutenzione per infrastrutture - afferma in una nota - ridotte davvero in condizioni vergognose. Con questi 76 cantieri, si apre la più grande opera di messa in sicurezza mai vista in tutta l'area della pianura Padana per quanto riguarda strade e viadotti, lasciati tutti colpevolmente abbandonati a sé stessi per anni da una politica che si è troppe volte riempita la bocca di promesse senza poi riuscire mai a mantenerle. Sono felice che il lavoro fatto con la mia squadra in 14 mesi al ministero abbia portato a un risultato così importante. Ribadisco il concetto: il vero shock per la nostra economia dev'essere quello di grandi piani di manutenzione dell'esistente, e non di nuove opere faraoniche e inutili".(Com)