Speciale difesa: Ungheria, sottosegretario Nemeth, sicurezza resta priorità per l'anno prossimo

- Garantire l'indipendenza e la sicurezza dell'Ungheria resterà una priorità per il governo l'anno prossimo, come dimostrato dalla legislazione e dalla spesa in difesa. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa ungherese Szilard Nemeth, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Ci sono leggi e regolamenti, incluso il programma Zrinyi 2026, che mirano a sviluppare l'esercito e trasformarlo nella forza armata più efficace della regione, ha detto Nemeth in conferenza stampa. Tra i progetti di sviluppo in corso ha menzionato a titolo di esempio i nuovi elicotteri, simulatori e hangar compatibili con gli standard Nato della base di Szolnok, in Ungheria centrale. Il bilancio relativo al 2020 alloca 616 miliardi di fiorini (1,86 miliardi di euro) in difesa, 103 miliardi di fiorini in più rispetto a quest'anno. Il sottosegretario aggiunge che il 30 per cento dei fondi è destinato allo sviluppo, il 10 per cento in più rispetto alla proporzione fissata dalla Nato. Dal 2010 il governo "ha posto le basi per la ricostituzione di un'industria della difesa ungherese prima dilapidata", ha detto Nemeth. (Vap)