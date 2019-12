Speciale difesa: Iran-Afghanistan, Teheran si oppone a negoziati Usa con talebani

- L’Iran si oppone ai negoziati tra Stati Uniti e i talebani sostenendo che i colloqui hanno escluso il popolo e il governo dell’Afghanistan. Lo ha dichiarato il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Shamkhani. "Qualsiasi strategia, decisione o piano senza la partecipazione del popolo afgano è sbagliato e destinato al fallimento", ha affermato Shamkhani. "I talebani sono una realtà del popolo afgano che non può essere ignorato. Ma sono tutti talebani gli afgani? No", ha dichiarato l’alto funzionario iraniano in una conferenza stampa a Teheran. (Res)