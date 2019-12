Speciale difesa: Libano, Del Col (Unifil) incontra ministro Bou Saab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Stefano Del Col, capo della missione e comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite, ha incontrato ieri il ministro della Difesa libanese, Elias Bou Saab, con cui ha avuto un’utile discussione. Lo riferisce il profilo Twitter ufficiale di Del Col. Il capo missione di Unifil ha illustrato gli esiti dell’incontro tripartito con alti ufficiali delle forze armate libanesi (Laf) e delle forze di difesa israeliane (Idf) a Ras al Naqoura, avvenuto il 16 dicembre. Inoltre, le parti hanno discusso della situazione nell’area di operazione di Unifil e del continuo lavoro in coordinamento con le Forze armate libanesi, cruciale per preservare la stabilità, ridurre le tensioni e rendere minimo il potenziale di una escalation lungo la blue line. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 1701 l'11 agosto 2006 che prevede il potenziamento del contingente militare di Unifil. (Lib)