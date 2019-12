Speciale difesa: Heckler&Koch, holding lussemburghese Cde vuole dimissioni presidente Cda Kujat

- All'assemblea generale straordinaria che l'azienda per la difesa tedesca Heckler&Koch (H&K) terrà oggi, 19 dicembre, la holding finanziaria lussemburghese Compagnie de développement de l'eau (Cde) intende mettere ai voti la permanenza nell'incarico del presidente del consiglio di amministrazione, Harald Kujat, al fine di ottenerne la destituzione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Cde ha oggi una quota del 5,1 per cento delle azioni di H&K e intende rilevare la maggioranza dall'attuale proprietario, Andrea Heeschen. In vista dell'acquisizione di H&K, Cde mira a destituire Kujat, già capo di Stato maggiore della difesa tedesco dal 2000 al 2002 e presidente del Comitato militare della Nato dal 2002 al 2005, giudicandolo “privo di esperienza per gli affari”. Nelle intenzioni della holding lussemburghese, Kujat rimarrebbe in H&K come consulente. Tuttavia, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung, è difficile che i piani di Cde vengano coronati dal successo all'assemblea generale straordinaria che H&K terrà oggi. Heeschen, che ha ancora la maggioranza delle azioni della società, appoggia infatti Kujat e intende mantenerlo nell'incarico di presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, Heeschen mira a conservare il proprio seggio nel Cda di H&K, mentre Cde è contraria. (Geb)