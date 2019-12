Rpt - Frosinone: scoperte 37 persone che percepivano reddito cittadinanza in modo illecito

- (Ripetizione con titolo e testo corretti alla fonte) Trentasette casi di illecita percezione del reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di 147.000 euro. È questo il risultato dell'attività eseguita dai Reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia ciociara, i quali, partendo dai quotidiani servizi avviati per altre finalità istituzionali, dalle risultanze investigative di polizia alle verifiche, dal controllo economico del territorio, ai controlli su strada, sulla circolazione delle merci, sul contrasto dell’abusivismo commerciale, sono riusciti ad individuare i 37 nuclei familiari che, in maniera illecita, hanno percepito il reddito di cittadinanza. Le indagini si sono svolte nei Frosinone, Cassino, Sora, Anagni, Castro dei Volsci e San Giovanni Incarico, e sono state realizzate attraverso l’utilizzo di dichiarazioni o documenti attestanti situazioni non veritiere in ordine ai redditi posseduti, alla composizione del nucleo familiare, al possesso di immobili o autovetture, alla condizione lavorativa e, infine alla presenza di provvedimenti di natura giudiziaria. Sono diverse le situazioni portate alla luce dai Finanzieri del Comando provinciale di Frosinone, come quello di un cassinate la cui figlia, lavorava in nero in un negozio di parrucchiere e il cui reddito, evidentemente, non era stato indicato nella dichiarazione presentata all’Inps, allo scopo di abbassare l’indice di redditività. (segue) (Com)