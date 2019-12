Rpt - Frosinone: scoperte 37 persone che percepivano reddito cittadinanza in modo illecito (2)

- In un altro caso di un imprenditore che aveva omesso di dichiarare il possesso delle intere quote di una società a responsabilità limitata per un valore di 10.000 euro e il cui figlio, facente parte del nucleo familiare, lavorava in nero, producendo un reddito non inserito nella dichiarazione presentata all’Ente di previdenza. Una particolare circostanza emerge dal lavoro svolto dalle Fiamme Gialle ciociare: tra i 37 nuclei familiari che in maniera illecita ed indebita hanno percepito il reddito di cittadinanza, ben 26 sono costituiti da famiglie di etnia rom, ormai stanziali nel territorio della provincia di Frosinone, relativamente alle quali 26 persone, percettori del beneficio per un ammontare complessivo di 110.000 euro, sono state denunciate alla competente Autorità giudiziaria. L’illecita percezione del reddito di cittadinanza, per i 26 cittadini di etnia rom denunciati, è stata realizzata attraverso la falsa dichiarazione, nell’istanza presentata all’Inps, delle possidenze mobiliari ed immobiliari oppure dalla indicazione di una composizione del nucleo familiare diversa da quella reale, omettendo di indicare parenti proprietari di beni immobili in maniera tale da eludere i divieti imposti dalla norma. Tutti i 37 denunciati sono stati segnalati al competente Ufficio dell’Inps per l’immediato blocco del beneficio e per il recupero delle somme di denaro illecitamente percepite. (Com)