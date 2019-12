Hong Kong: polizia congela 10 miliardi di dollari da fondo pro-manifestanti

- La polizia di Hong Kong ha dichiarato di aver congelato 10 milioni di dollari da un importante fondo per donazioni per aiutare i manifestanti e ha arrestato i suoi quattro membri per riciclaggio di denaro. La polizia ha dichiarato che le loro indagini si sono concentrate su Spark Alliance, una piattaforma online senza fini di lucro costituita nel 2016 che raccoglie donazioni per fornire supporto manifestanti. È una delle due piattaforme di finanziamento di crowdfunding che hanno raccolto milioni di dollari per fornire assistenza legale e di altro genere alle persone arrestate nelle proteste che hanno sconvolto la città dall'inizio di giugno. Ma la polizia ha detto che alcune delle donazioni sarebbero state utilizzate dai proprietari del fondo per altri investimenti. "Abbiamo scoperto che il denaro donato è stato trasferito a una società di copertura e una parte significativa di questo denaro è stata investita in prodotti assicurativi personali", ha detto ai giornalisti il sovrintendente Chan Wai-kei. "Il beneficiario di questi prodotti è il responsabile della società di copertura", ha aggiunto. (segue) (Cip)