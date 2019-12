Hong Kong: polizia congela 10 miliardi di dollari da fondo pro-manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato di Hong Kong è salito al 3,2 per cento tra settembre e novembre 2019, secondo le ultime statistiche sulla forza lavoro diffuse dal Dipartimento di censimento e statistiche del governo dell'ex colonia britannica. "Colpito duramente dagli scontri sociali, il tasso di disoccupazione del segmento relativo al consumo e al turismo è salito ulteriormente al massimo triennale del 5,2 per cento. In particolare, il tasso di disoccupazione del settore delle attività di ristorazione è aumentato al 6,2 per cento, il livello più alto degli ultimi otto anni", ha riferito Law Chi-kwong, segretario per il Lavoro e il benessere del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. L'occupazione totale è diminuita di circa 13.200 unità da 3.843.800 nel periodo da agosto a ottobre, a 3.830.600 nel periodo da settembre a novembre 2019. (segue) (Cip)