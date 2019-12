Hong Kong: polizia congela 10 miliardi di dollari da fondo pro-manifestanti (4)

- I disordini sociali e le manifestazioni antigovernative in corso ad Hong Kong dallo scorso giugno hanno contribuito alla brusca contrazione del prodotto interno lordo dell’isola per almeno due punti percentuali nel terzo trimestre di quest’anno. Lo ha dichiarato il segretario finanziario di Hong Kong, Paul Chan, durante un intervento parlamentare nella mattinata di oggi, 6 dicembre. Hong Kong è scivolata in recessione per la prima volta da un decennio tra luglio e settembre, registrando una contrazione del pil destagionalizzata del 3,2 per cento. (segue) (Cip)