Emilia Romagna: agricoltura, in arrivo 3,6 milioni per progetti anti-parassiti

- La Regione Emilia Romagna ha approvato due bandi per contrastare i danni alle coltivazioni di pero, kiwi, melo, pesco causati dalla cimice asiatica. In tutto saranno stanziati 3,6 milioni di euro, di cui oltre 2,6 milioni per l’acquisto e la posa di reti antinsetto e un milione di euro per progetti innovativi indirizzati al contenimento e alla lotta alla diffusione del parassita. La Regione ha fatto sapere che per quanto riguarda il primo bando i termini per la presentazione delle domande si chiuderanno il 7 febbraio 2020 e l’approvazione della graduatoria sarà prevista per maggio, con una importante novità: il sostegno regionale arriverà all’80% della spesa ammissibile e non, come prima, al 50% grazie alla richiesta della Regione accolta in sede comunitaria. Potranno partecipare le imprese agricole che intervengono individualmente a tutela del proprio potenziale produttivo. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda con una spesa minima pari a 2.500 euro e fino a un massimo di 250mila euro. Saranno ammesse le spese per acquisto di reti antinsetto a completamento di impianti di copertura esistenti al momento della domanda, impianti di copertura di tipo monoblocco, reti anti insetto monofila, oltre a oneri per professionisti e spese di manodopera per l’installazione. (segue) (Ren)