Emilia Romagna: agricoltura, in arrivo 3,6 milioni per progetti anti-parassiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo bando, con una dotazione finanziaria pari a un milione di euro e scadenza il 30 marzo 2020, andrà a finanziare i piani di innovazione per il contenimento, la resilienza e la lotta alla diffusione della cimice. Possono partecipare i Goi - Gruppi operativi per l’innovazione - che potranno candidare progetti di sviluppo e collaudo di nuovi processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie così come la loro sperimentazione e l’adattamento ai contesti geografici e ambientali. Il sostegno regionale può arrivare al 90% per progetti di costo compreso tra i 100mila e i 350mila euro. Inoltre, hanno fatto sapere dalla Regione Emilia Romagna che si è riunito in questi giorni il gruppo di lavoro sulla cimice con il principale obiettivo di partire, nella primavera 2020, coi lanci della vespa samurai. Al momento l’impegno è rivolto ad avere uova di cimici dove riprodurre in primavera le vespe parassitoidi. Il Servizio fitosanitario regionale sta raccogliendo cimici adulte in svernamento che, non appena arriverà l’autorizzazione del ministero dell’Ambiente, saranno inseminate con la vespa samurai. (Ren)