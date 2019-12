Infrastrutture: De Micheli, sono priorità governo, in 100 giorni sbloccati 9 miliardi

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, afferma che "in appena 100 giorni questo governo ha superato la prova di una manovra economica che si presentava molto complicata e ha sbloccato opere per un valore complessivo di 3,739 miliardi, tra le quali la Campogalliano Sassuolo di cui si discuteva da oltre vent’anni, la statale Telesina, il passante di Bologna, la statale 106 Jonica e ha stanziato le risorse per l’ampliamento del bacino di Fincantieri a Genova". In una nota il ministro aggiunge: "Ieri più di 5 miliardi di progetti finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno ottenuto il via libera dalla Conferenza unificata. La quota più consistente di risorse assegnate, pari a 2 miliardi e 319 milioni, riguarda il trasporto pubblico locale delle città. Altri 2,2 miliardi sono stati assegnati alle Regioni per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e la sostituzione dei mezzi inquinanti. Oltre 523 milioni sono stati destinati agli interventi di messa in sicurezza di linee ferroviarie locali, attraverso il potenziamento tecnologico dei sistemi di controllo. Infine sono stati stanziati 250 milioni per la nuova costruzione e la manutenzione straordinaria dei ponti del bacino del Po". (segue) (Com)