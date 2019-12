Infrastrutture: De Micheli, sono priorità governo, in 100 giorni sbloccati 9 miliardi (2)

- De Micheli poi prosegue: "Abbiamo inoltre approvato il sesto stralcio del programma per il ripristino delle strade interessate dal terremoto del Centro Italia del 2016. Si tratta di 92 interventi, distribuiti su 44 comuni del cratere, per un importo totale di 53 milioni di euro. 9 miliardi complessivi sbloccati e nuove risorse attivate con la legge di Bilancio. Il governo ha come priorità assoluta gli investimenti di oggi e di domani, sul ferro, sui porti e sulla sicurezza in primis. Poche dichiarazioni e molto fatti. E non saranno certo le polemiche disinformate a rallentare il nostro quotidiano, minuzioso e condiviso lavoro", conclude il Ministro. (Com)