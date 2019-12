Sanità: Cgil-Cisl e Uil, Patto salute passo importante per garantire diritto cure

- "Un passo importante per poter ristabilire il rispetto del diritto alla salute e alle cure dei cittadini su tutto il territorio nazionale dopo anni di tagli al Sistema sanitario nazionale". E’ quanto affermano Cgil, Cisl e Uil a seguito della firma sul Patto per la Salute avvenuta tra governo e Conferenza delle Regioni, che tuttavia, affermano i sindacati "ha recepito solo in parte le priorità da noi indicate". In particolare, sottolineano i sindacati, "la parte riferita al personale non raccoglie le precise richieste avanzate dal sindacato confederale e di categoria, sia sulle assunzioni che sul rafforzamento delle relazioni sindacali partecipative, per evitare inaccettabili invasioni di campo sulla materia contrattuale. Aspetto che dovrà essere necessariamente recuperato prima di dare attuazione all'intesa sul territorio". (segue) (Com)