Sanità: Cgil-Cisl e Uil, Patto salute passo importante per garantire diritto cure (2)

- "È certamente importante - proseguono Cgil, Cisl, Uil - il finanziamento pluriennale, inserito nella legge di Bilancio, ma il Fabbisogno Sanitario Nazionale resta sottodimensionato e deve essere assolutamente adeguato. Un segnale positivo è rappresentato, finalmente, dall'abolizione del superticket così come auspicato nella piattaforma sindacale unitaria". Per le tre Confederazioni "ciò non basta, ora bisogna passare dalle parole ai fatti e aprire un 'Cantiere di attuazione del Patto', per questo proponiamo alcuni temi da affrontare in specifici tavoli aperti anche alla partecipazione dei sindacati, a partire da quelli inerenti il personale. Gli altri temi prioritari del confronto riguardano: il rispetto dei Lea; lo sviluppo delle reti socio-sanitarie integrate territoriali; la legge sulla non autosufficienza; la prevenzione e promozione della salute. Argomenti di confronto dovranno essere anche: il piano di investimenti per l'edilizia, l'ammodernamento tecnologico e l'Hta per la valutazione delle prestazioni sanitarie; la ricerca; la partecipazione dei cittadini". "Per attuare il Patto, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, occorre definire subito con Governo e Regioni appositi luoghi e modalità di confronto permanente e di partecipazione democratica, in cui accanto al ruolo delle Istituzioni, si possa esprimere la responsabilità dei cittadini e delle forze sociali di rappresentanza", concludono Cgil, Cisl, Uil. (Com)