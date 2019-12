Puglia: Borraccino, dalla Regione aiuti per impiantistica sportiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituto per il credito sportivo, la Regione Puglia e la sua società in house Puglia sviluppo hanno stipulato una convenzione per ottimizzare gli interventi finanziari da essi gestiti, utilizzando il fondo regionale per gli interventi relativi all'impiantistica e agli spazi sportivi”.Lo ha reso noto l’assessore regionale Cosimo Borraccino in una nota. L’esponente della giunta Emiliano ha aggiunto: “Il fondo finanzia attività in una logica integrata e complementare con le altre misure finanziarie e agevolative messe in campo dalla Regione attraverso Puglia sviluppo e dall'Istituto per il credito sportivo. Il progetto è quello di far diventare la pratica sportiva parte integrante di un modello virtuoso per ampie fasce della popolazione pugliese.Conosciamo tutti l'importanza di svolgere una qualsiasi attività sportiva, praticata individualmente o in modo organizzato, e non necessariamente in forma agonistica, sia sul piano della cittadinanza attiva, sia sul piano della tutela della salute. Lo sport infatti va visto come una risorsa sociale, culturale e civile per migliorare la qualità della vita e il benessere della collettività”. Borraccino ha proseguito: “Da questa consapevolezza è nata l'idea della convenzione, che va ad affiancare il grande lavoro svolto dall'assessore regionale allo sport, Raffaele Piemontese,per quanto riguarda l'attività sportiva in Puglia. Come assessorato allo Sviluppo economico, agiremo attraverso Puglia sviluppo, con alcune linee d'intervento. La prima riguarda i programmi integrati di agevolazione – Pia Turismo, rivolti a imprese di grande, media e piccola dimensione, per il miglioramento, l'ampliamento e la realizzazione di infrastrutture sportive idonee a ospitare eventi agonistici nazionali e internazionali, nonché di strutture turistico – alberghiere con capacità ricettiva non inferiore a 7 camere". (segue) (Ren)