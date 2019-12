Puglia: Borraccino, dalla Regione aiuti per impiantistica sportiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi Borraccino ha proseguito: "La seconda riguarda gli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico – alberghiero per il miglioramento, l'ampliamento e la realizzazione di infrastrutture sportive idonee a ospitare eventi agonistici regionali, nazionali e internazionali, nonché per il consolidamento e il restauro e risanamento conservativo di immobili vincolati, che presentano interesse artistico e storico – architettonico. Le agevolazioni, in questo caso, saranno calcolate su un importo finanziario massimo di 4 milioni di euro in caso di medie imprese e 2 milioni di euro nel caso di piccole e micro-imprese: inoltre potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti, non superiore al 20% dell'investimento”. Ma non è tutto e Borraccino ha concluso: “La terza riguarda gli aiuti per la tutela dell'ambiente ed è rivolta a micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di iniziative di efficientamento energetico riguardanti progetti di investimento di importo non inferiore a 80mila euro e che conseguano un risparmio di energia pari ad almeno il 10% dell'unità locale oggetto di investimento. Anche in questo caso le agevolazioni saranno calcolate su un importo finanziario massimo di 4 milioni di euro in caso di medie imprese e 2 milioni di euro nel caso di piccole e micro-imprese. Si tratta in definitiva di una scelta importante che sicuramente avrà effetti positivi sull'impiantistica e sulla qualità della vita in Puglia". (Ren)