Speciale difesa: Usa-Corea del Nord, senatori statunitensi chiedono inasprimento sanzioni contro Pyongyang

- I senatori statunitensi stanno cercando di forzare la mano del presidente Trump nei confronti della Corea del Nord, con i Democratici che avvertono del “fallimento" della strategia Usa contro Pyongyang e un gruppo bipartisan che preme per maggiori sanzioni economiche sul regime di Kim Jong-un. L'allarme che arriva da Capitol Hill è che i negoziati nucleari bloccati tra Usa e Corea del Nord potrebbero portare ad un aumento delle ostilità nella penisola coreana, con Kim che ha promesso un "regalo di Natale" sgradito entro la fine dell'anno. Ieri poi, durante una conferenza stampa, un gruppo di senatori bipartisan ha chiesto di emanare "le seconde sanzioni" più severe approvate dal Congresso che punirebbero le banche internazionali e altre entità che intrattengono rapporti commerciali con la Corea del Nord. Le nuove misure sanzionatorie sono incluse nel vasto National Authorization Act che viene inviato alla Casa Bianca per l'approvazione di Trump questa settimana. (Was)