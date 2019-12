Speciale difesa: Libia, Di Maio propone una “missione europea” nel paese con Borrell

- L’Italia intende promuovere una “missione europea in Libia che preveda la partecipazione anche del nuovo Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo ieri alla Camera ad interrogazioni sulle iniziative volte alla soluzione della crisi libica, anche alla luce dei recenti incontri con rappresentanti libici. “L’Italia ritiene indispensabile promuovere un approccio più coerente e coordinato dell’Unione Europea in Libia e in particolare di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Contatterò, a partire dalle prossime ore, i principali interlocutori internazionali per condividere gli esiti della missione e pianificare congiuntamente i prossimi passi da compiere”, ha detto il capo della diplomazia italiana, in riferimento agli “importanti e proficui” incontri a Tripoli con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Serraj, a Bengasi con il generale Khalifa Haftar e a Qubbah con il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. (Asc)